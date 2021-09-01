日本AV界再度爆出無碼影片外流事件！多年前曾傳出多起沒有打上馬賽克、甚至是尚未剪輯的AV影片外流事件，鬧得滿城風雨，甚至是還有女優因此宣布引退，沒想到近日類似事件又再度上演，而且這次受害的女優除了已經退役的超級天后「明日花綺羅」、「麻美由真」等人以外，不少現役的超級大咖如三上悠亞、鈴村愛里、高橋聖子也在名單中，在網路上掀起熱議。

日本片商「蚊香社」一姐鈴村愛里的無碼影片再度外流（翻攝推特）

根據在批踢踢爆料的網友指出，最近網路上出現了一部疑似是外流影片的合輯，內容除了跟過去流出過的影片完全不同，是沒看過的新內容以外，不少超級大咖如三上悠亞、高橋聖子、葵司，以及新生代的七森莉莉、吉高寧寧等人都在受害名單的截圖之中，而當中最令人震撼的，就是最近因為不知名原因，將個人所有社群媒體刪光，人間蒸發的鈴村愛里，其無碼影片更是直接曝光。

鈴村愛里近日無預警刪除所有社群媒體的內容，讓不少粉絲擔心是否和這次外流有關（翻攝IG）

網友推測，這次流出的畫面明顯和過去用電腦AI演算法合成的「馬賽克破壞版」不同，來源很明顯是真正無碼的母帶或是毛片，來源很有可能是跟過去的駭客入侵相同，因為駭客和片商要不到錢，所幸乾脆一次流出，至於會放上網路給大家免費看或者是拿來販賣還很難說。

消息曝光後，不少網友擔心受害的女優會因此受到影響甚至是引退，這樣反而看不到新作品而得不償失，「這名單也太扯了吧！」、「日本AV界是不是拿這些流出沒辦法阿？一直流」，但也有專業網友指出，除了少部分真的有片段的女優以外，現在外流的名單很有可能是假的，只是為了炒熱度來哄抬之後販賣價格，畢竟只有截圖，是否有真的影片還很難說，至於為何流出的總是這幾家片商，是因為這幾家某些作品是外包製作，片商只是掛名發行。