太平國小有公托、幼兒園、國小部，可從0到12歲在同一個環境裡就養、就學。（太平國小提供／張妍溱台中傳真）

台中市北區太平國小2年前設立北區公共托育家園，提供0-2歲嬰幼兒托育服務，今年首成立2足歲幼幼專班，16位牙牙學語新生，今天開學日在家長的陪伴下進入校園，開啟人生學習新里程。幼幼班年齡還小，有的進校後小哭，學童先學會接受量體溫、手部消毒、落實防疫，戴口罩不捨跟爸媽再見。

太平國小打造12年一貫溫馨校園，因應防疫，開學日嚴禁校家長進入校園，今年新開班的2足歲幼幼專班，因疫情延至9月1日開學，擔心16位小小新生離不開父母，恐出現分離焦慮現象，最後在家長陪伴下，進入全新完工的教室，展開學習。

太平國小指出，配合市政府公幼倍增計畫，在國教署及教育局的經費補助下，於新的學年度增設2足歲幼幼專班，讓家長將幼兒送到學校，減輕家長的壓力與負擔，也讓家長更為放心，能夠安心進入職場工作。

太平國小表示，太平國小有公托、幼兒園、國小部，可從0到12歲在同一個環境裡就養、就學，省去重新適應新環境的困擾與焦慮，今年首次招收的2歲專班共16位學童，其中有3對是雙胞胎，希望在老師們細心、溫暖、安全照顧下，孩子們快樂學習。

太平國小陳姓職員說，他的孩子就近進入學校幼幼班就讀，上班時把孩子帶到學校，下班後再將孩子接回，省去舟車勞頓的接送問題，更不用擔心孩子就養或就學的問題，讓他安心在學校工作。