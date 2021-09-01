戰遊網（Wargaming.net）旗下線上海洋戰略遊戲《戰艦世界》的家用主機版《戰艦世界：傳奇》今天宣布將再度攜手孩之寶公司（Hasbro Inc.）旗下《變形金剛》展開重量級合作，推出全新主題指揮官、主題迷彩。3.6版本更新也將正式發表，推出許多新戰艦，一個免費送出Pyotr Bagration為最終獎勵的全新戰役，以及三季全新刺激的競技場賽季。

繼去年成功合作推出柯博文、大黃蜂、密卡登、蘭波等主題指揮官，今年為歡慶《變形金剛》系列電影歡慶35周年，《戰艦世界：傳奇》X《變形金剛》重量級跨界合作將再次於9月6日登場。此次合作將推出全新《變形金剛》永久動漫迷彩，代表性的紀念性旗幟與補丁。羅德、鋼鎖、 天王星和音波也將加入《戰艦世界：傳奇》化身為帶有獨特配音的指揮官。

另一方面，隨3.6版本更新的推出，全新蘇聯主題《秩序與紀律》戰役也將隆重登場，為期五周時間的戰役總計有100關卡，順利完成戰役的玩家將能免費獲得Pyotr Bagration，這艘巡洋艦速度驚人，擁有易於操作的火砲和出色的 AA 套件，在海戰上能對敵人產生極大的威脅性。

另外，三艘蘇聯驅逐艦 Soobrazitelny、Boevoi 和 Kiev 將正式於3.6版本更新開放搶先體驗。針對目前俄羅斯驅逐艦既定的遊戲風格，這三艘戰艦能為遊戲玩法帶來一些新變化，玩家則可從特定貨櫃獲得新戰艦。

最後，3.6版本更新將推出三艘全新加值戰艦，包括美國 VI 階 Charles F. Hughes 驅逐艦，第一艘日本 V 階加值航空母艦 Zuihō，以及第一艘Global XP 的傳奇戰艦的先驅Colossal Stalingrad。

3.6版本更新介紹影片

●關於《戰艦世界：傳奇》

《戰艦世界：傳奇》是Wargaming旗下《戰艦世界》系列中的一個新延伸，由《戰艦世界》位於聖彼得堡的團隊負責研發，並以家用主機的玩家偏好及家用主機介面作為原先設計考量，提供PS4與Xbox One版本。家用主機將為遊戲帶來全新的視角，除了能使用海上歷史上最具代表性的戰艦進行身臨其境的戰鬥外，也將包含家用主機版玩家專屬的內容及特色。

●關於戰遊網

戰遊網是總部位於賽普勒斯，享譽全球的線上遊戲開發與發行商。自1998年創立以來，戰遊網已經成為業界的領導者之一，在全球擁有超過4500位員工與20間辦公室。超過2億玩家在各遊戲平台上享受戰遊網的遊戲。主要產品包括廣受歡迎的《戰車世界》和以海戰策略為主的《戰艦世界》。

透過第三方發行單位：戰遊網發行聯盟，戰遊網積極與個人電腦到家用主機的工作室與獨立開發者發展外部夥伴關係。戰遊網移動則致力於手機市場開發，持續推出新的合作遊戲，帶給玩家精彩的行動體驗。