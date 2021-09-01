台股今(1日)開盤受美股下滑影響，以17463.8點、下跌26.49點開出，指數多在平盤下震盪，午盤數度短暫翻紅，並站上17500點，終場加權指數收在17473.99點，下跌16.3點，成交值3602億元，連續撐盤多日的台積電收盤小跌1元，收在613元，聯電開低走高，盤中來到64.5元，創近21年來的新高，收盤上漲1.58%，收在64.1元，跌深的面板、記憶體族群回神，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海開高走低。

有別於過去幾個交易日都是由權值股撐盤拉高指數，台積電以平盤614元開出後呈現小跌，聯電雖然開低，股價很快翻紅，盤中來到64.5元，創近21年來的新高，聯發科也漲逾3%，股王矽力-KY開高走高，盤中創4310元的歷史新高價，跌深的面板族群友達、群創、彩晶，以及華邦電、南亞科等記憶體族群今都回神走揚。

鋼鐵、航運族群早盤都開高，但不久即翻黑，鋼鐵類股漲跌互見，航運類股跌逾4%，貨櫃航運、散裝航運全翻船，長榮、陽明、萬海收盤都跌逾5%，長榮收在128.5元，陽明收125元，萬海收在235元。