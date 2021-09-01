縣道156線景觀道路改善工程今（1日）在崙背鄉永安宮舉行竣工典禮，縣長張麗善、多名縣議員到場。（周麗蘭攝）

溝通崙背鄉、麥寮鄉的縣道156線因年久失修，民眾稱走這條路像「騎馬」、「划船」，雲林縣政府進行改善，1年就完工。（周麗蘭攝）

雲林縣縣道156線的管線下地，天際線打開，景觀很開闊。（周麗蘭攝）

溝通崙背鄉、麥寮鄉的縣道156線因年久失修，民眾稱走這條路像「騎馬」、「划船」，雲林縣府爭取遷前瞻計畫景觀道路改善，斥資2億多元改善9.2公里的道路品質，並使管線下地，路面平整且視野開闊，1年就完工。

縣道156線是麥寮、崙背鄉民行車要道，也是六輕員工通勤、蔬果產業運輸、沿海觀光的重要幹道，路面年久失修、下陷，嚴重影響行車安全。

雲林縣政府向交通部爭取「提升道路品質建設計畫（公路系統）旗艦型案件」補助「雲林縣縣道156線麥寮至崙背景觀道路改善工程」，原本中央補助1億6800萬元，縣府配合款3200萬元，施工中與地方民眾不斷溝通協調，經3次變更設計後，總經費增加至2億0776萬元。

本件景觀道路改善工程2020年6月開工，刨鋪路面、改良路基，考量用路人很多是機車族、腳踏車族，重新檢視車道配置，增設2線機慢車道，大幅提升行車安全。

縣府工務處也協調台電、中華電信等管線單位，把459支電桿、人孔蓋全數下地，打開天際線。不過，因下地的施工單位多，工程無法一次完成，導致部分路段路基不夠平，工務處將逐一巡查，要求管線單位1個月內把該補、該刨鋪的都要確實改善完畢。

縣道156線景觀道路改善工程今（1日）在崙背鄉永安宮舉行竣工典禮，縣議員林深、梁銘忠、廖偉晴、吳蕙蘭、李明哲、游淑雲、崙背鄉長李泓儀均到場。