今年疫情爆發以來，各界物資捐贈銳減，中華照顧者關懷協會1日特別與永樂屋醫療輔具、竹市北區扶輪社、藝起玩美術共同捐贈愛心物資給新竹市政府社會處食物銀行，助弱勢民眾不斷炊。

中華照顧者關懷協會常務理事劉志枰指出，此次結合企業界發起募集愛心物資，捐贈拉麵、玉米脆片、果凍飲品及民生物資給新竹市政府食物銀行，並號召社會各界攜手幫助弱勢族群，挺過疫情衝擊。

劉志枰表示，此次除了捐贈關懷物資，也提供給設籍新竹市特殊境遇困難者生活扶助金20萬，另增加罹患重病或遭遇意外傷害而經濟陷入困境者、家庭突遭意外或特殊困難生活陷入困境者，都可向協會提出申請。

此次捐助共提供100戶，盼能共同陪伴扶助清寒困苦家庭度過疫情，帶給更多溫暖與希望。

市府社會處表示，此次捐贈的愛心物資，將於竹市的食物銀行供弱勢民眾領取，也希望藉此拋磚引玉，讓更多愛心企業及善心人士關心弱勢家庭，使新竹市成為最幸福的城市。