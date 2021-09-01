圖由總統府提供

總統府為東奧代表團舉辦「台灣英雄凱旋派對」，將邀請本屆金曲獎開場嘉賓阿爆與N1演出。兩周前金曲頒獎典禮，阿爆與舉重女神郭婞淳、柔道男神楊勇緯一同頒獎，掀起典禮高潮。今天換阿爆禮尚往來，下午4點將於總統府敞廳獻唱組曲《感謝台灣英雄》，感謝他們鼓舞全民的心，也讓世界更認識台灣。

根據規劃，東奧代表團走過星光大道進到總統府內後，阿爆與N1便會從三樓一邊演唱一邊下樓，運用總統府挑高空間，搭配表演者走位與歌曲動畫、燈光，為國手們帶來一場媲美金曲獎的精湛演出。

《感謝台灣英雄》組曲每首歌皆以細緻動畫做出區隔，進入尾聲時，兩旁大螢幕將跑出東奧代表團55位選手照片組成的動畫，以及滿版的「謝謝」，傳達對代表團的滿滿心意。

文化總會表示，這些動畫出自「三金動畫視覺設計師」邱煥升（邱董）之手，他曾參與2019總統府音樂會、2020國慶光雕，而大受好評的金曲32阿爆開場表演動畫也是由邱董操刀，這次凱旋派對他一手包辦動態主視覺、開場表演動畫，更針對台灣選手出賽的16個奧運項目，打造專屬動態icon，讓整場派對動感十足。

阿爆曾獲金曲獎最佳原住民語專輯、年度專輯獎等大獎，是去年金曲大贏家，曾多次與文總合作，包括2018年Taiwan Plus、2019年Taiwanese Waves，以及上個月為醫護加油的「給力量線上音樂會」。這次也將帶領N1群星一同為東奧代表團獻唱。