來台發展多年的知名女星安妮，以精緻五官與凹凸有致的火辣身材，在各大綜藝節目中獲得觀眾喜愛，IG吸引10萬名粉絲追蹤。近日再次登上綜藝節目的她，在IG上公開多張當日所穿的大尺度性感泳裝，讓網友們看了直噴鼻血。

安妮日前登上綜藝節目《同學來了》，錄製夏天為主題的泳裝特輯，在昨（8/30）日公開的照片中，她大膽的穿上蛇皮紋的細肩帶高衩泳裝搭配高跟鞋，讓一雙大長腿顯得更加纖細修長；而泳裝胸口深V至肚臍的設計，則是秀出飽滿的上圍曲線，加上她舉手投足間都散發著致命的魅力，瞬間成為全場矚目的焦點。網友看到後都忍不住大讚「安妮實在太辣了」、「這套真的太厲害了，完全離不開視線」、「果然是性感女神」。

除此之外，3天前安妮也曾在IG上PO出她與林襄、這群人董仔，一同穿著泳裝玩樂時的側拍影片。只見安妮穿著一件紅色鏤空泳裝，胸口深V的剪裁與腰部挖空的性感設計，都讓她的好身材一覽無遺，安妮甚至不忘到鏡頭前讓觀眾近看細節，超大尺度讓網友們看了大噴鼻血。

安妮2014年自俄羅斯赴台灣求學中文，因亮麗的外表與172公分的高䠷身材被挖掘成為模特兒，之後陸續演出電視劇，並登上綜藝節目成為固定班底，擁有廚師執照的她甚至還獨立主持美食節目，人氣不斷攀升。另外，安妮來台發展9年，也終於在2020年拿到台灣永久居留證，讓她相當開心。