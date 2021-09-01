1名國小代課老師因聽信1名家長稱她有「主僕卦」，因此開始與對方大玩「主奴遊戲」，2人甚至簽下露骨的「母狗守則」，她則扮演狗任對方使喚，若不從就會被威脅有厄運，她最後提告遭對方2度在摩鐵內性侵；不過法院參酌2人的對話訊息，發現內容親密，不像有性侵、強迫事實，判該名家長無罪，可上訴。

判決書指出，小芳是某國小代課老師，在前年認識1名學生家長，該家長自稱擅長卜卦算命，佯稱她有「主僕卦」，需改變房間床位和找到1名生肖屬馬的貴人幫助，小芳稱該家長說自己剛好屬馬，因此與她訂下「母狗守則」，並告誡她若不服從就會招來厄運，她畏懼之下因此拍下許多私密照傳給對方，並在前年11月2度遭對方性侵。

女老師曝光當時的「母狗守則」，包括需跪著為主人脫鞋洗腳、要感謝主人的責罵或拷打、喝水排泄都需經主人批准、母狗是取悅主人的工具等內容。（翻攝自判決書附件內容）

小芳表示，該家長會以主人身份命令她當母狗，學狗趴著、把腳抬起，她若不服從就會被對方拍打頭部，並恐嚇說會有厄運，對方甚至會以拖鞋打她頭部，要求她只能穿著內褲學狗叫、並以繩子綁住；事後她決定提告，甚至曝光當時的「母狗守則」，包括需跪著為主人脫鞋洗腳、要感謝主人的責罵或拷打、喝水排泄都需經主人批准、母狗是取悅主人的工具等內容。

不過法官參酌小芳後來與該家長的對話紀錄，發現她仍與對方熱絡聊天，還說「有主人的感覺蠻好的」等親密內容，不認為小芳有遭強迫威脅，且小芳當時揚言要對付對方的妻子小孩，遭對方提告恐嚇後，她才也隨之提告對方性侵，法院認為小芳恐因不滿被告才提告，最後認定罪證不足，判男子無罪，可上訴。