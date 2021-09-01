因中國公佈8月製造業PMI（採購經理人指數）數據不如預期，而中國約佔全球銅消費量的一半，引發需求疲軟的擔憂，銅廣泛使用於製造業，另外，芯片短缺和工廠停工，日本、韓國和台灣等其他亞洲主要經濟體8月份的製造業活動也以較慢的速度成長。

周三(9/1)截至台北時間13:30，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌0.87%，報每公噸9,437美元，盤中最低一度跌至每公噸9,430美元低點。(商品行情網)