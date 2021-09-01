《商情》需求疲軟 倫敦銅價下跌0.87％ 14:002021/09/01 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因中國公佈8月製造業PMI（採購經理人指數）數據不如預期，而中國約佔全球銅消費量的一半，引發需求疲軟的擔憂，銅廣泛使用於製造業，另外，芯片短缺和工廠停工，日本、韓國和台灣等其他亞洲主要經濟體8月份的製造業活動也以較慢的速度成長。 周三(9/1)截至台北時間13:30，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌0.87%，報每公噸9,437美元，盤中最低一度跌至每公噸9,430美元低點。(商品行情網) 《國際油價》需求疑慮 美油期貨回跌1％ 《商情》運價回落 BDI指數下跌2.4％ #全球 #疲軟 #製造業 #倫敦 #銅價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》料需求前景疲弱 國際鐵礦石跌約3％ 12:012021/09/01 財經 《鋼鐵股》彰源受惠漲價 Q3營收、毛利率看升 10:362021/09/01 財經 《期貨》三大期指全面開低 9月台指期開跌47點 09:112021/09/01 財經 《國際金融》0.75％→1.5％ 智利央行升息1倍 12:182021/09/01 財經 台積電救毛利率 漲代工價後 傳要求供應商降價15％ 09:452021/09/01 財經 《通信網路》萬泰科喜迎旺季 Q4不淡、H2正面 08:032021/09/01 財經 豬價急跌大陸農村部長呼籲民眾多吃豬肉 牧原股份大漲4％ 12:382021/09/01 財經 《商情》適逢馬來西亞國慶日 棕櫚油休市一日 09:452021/09/01 財經 《商情》颶風威脅減弱 紐約棉花續跌 10:192021/09/01 財經 人民幣中間價1日微跌1基點 10:312021/09/01 財經 《半導體》2外資續讚聯詠 目標價最高787元 10:362021/09/01 財經 財經熱門新聞 首批BNT疫苗傳延遲抵台 永齡、台積電回應了 - 財經 激戰半年線 元大五小福分批買點浮現 - 財經 上半年大陸獲利 台塑三寶翻四倍 - 財經要聞 - 工商時報 5外資搶補台積 台股擺尾黑翻紅 - 財經要聞 - 工商時報 Starlink來台 概念股起飛 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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