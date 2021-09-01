新興分局長陳世煌表示，藉由護童專案「點、線、面」全方位的警力規劃，建立起孩童上下課期間的「校園安全走廊」，無論是學童或接送的家長都能感受到安心的校園環境，當執勤同仁見到學童開心的笑容與家長放心的眼神，就是最大的肯定。(翻攝照片／劉宥廷高雄傳真)

開學日各校門口恢復以往熱鬧景象，高市警方啟動護童專案，派員在轄區的國小維護學童上下課安全，也避免家長接送上學造成群聚情形；警方強化路口交通疏導、並指引家長載送孩童動線，巡邏警組加強校園周邊可疑人、事、物盤查，讓孩童與家長在上學路上都能看見警力。

新興分局長陳世煌表示，藉由護童專案「點、線、面」全方位的警力規劃，建立起孩童上下課期間的「校園安全走廊」，無論是學童或接送的家長都能感受到安心的校園環境，當執勤同仁見到學童開心的笑容與家長放心的眼神，就是最大的肯定。

小港分局長期以來即編排警力，配合民力志工與導護媽媽及導護老師等共同執行學校門口及周邊疏導交通，獲得許多家長及校方肯定；小港分局長陳志榮指出，分局已建構完整安全通報機制，並於上課期間加強校園周遭巡邏，確保校園安全，打造兒童安全無虞、快樂學習成長的環境。

三民一分局利用「友善校園交通安全週」，倡導學童上、下學的交通安全觀念，警手持交通安全宣導布條及海報，教導學生過馬路時必須「慢、看、停」，注意轉彎車輛；為了學童安全，希望家長們接送學童上、下學應在接送區，切勿任意停車影響交通，三民一分局長蕭正松也親自向執勤人員致意感謝。