立法院新會期今日報到，時代力量立法院黨團表示，本會期將審查審查紓困5.0預算，以及召開修憲委員會、其他法案等要處理，呼籲立法院盡早開議，以利有充裕時間處理預算案及法案。

時代力量黨團表示，因應全球和國內新冠肺炎疫情衝擊，立法院將審查紓困5.0預算外，同時推動疫苗儘速採購，以及防疫政策的監督，還有如何精準落實紓困，把錢發到需要的人手上，協助受衝擊產業，也幫助被減薪、無薪假甚至失業的基層勞工，度過疫情難關。

疫苗部分，隨著施打年齡降低，截至8月30日，疫苗接種人口涵蓋率為42.73％。而隨變種病毒，各種疫苗及加強針的驗證也是現在進行式，許多國家面對Delta都在加購各種種類疫苗，並以3劑為完整接種標準，購買人口3倍以上劑量，台灣不能再晚，應即進行三劑接種規劃，不要到了明年，再來重蹈今年採購延遲、疫苗短缺的覆轍。

同時，時力黨團認為，政府應該儘快解決紓困4.0的種種問題，包括因為門檻太嚴苛或不符合實務，而無法領到紓困補助的業者，政府應該趕快再想辦法提供協助，此外，包括因為雇主不申請、轉發時抵扣、或因為公司登記行業或投保單位等種種因素而無法紓困的勞工，也該儘速給予補救，不然，如果無法處理前述問題，民眾一定會傾向乾脆就發現金，至少加減能領到。

新會期推動法案部分，除了維護國家安全防堵中資滲透的兩岸人民關係條例、國安法及營業秘密法等修法，居住正義的囤房稅、延宕多年的集遊法、礦業法和消防組工會等已提出法案外，也會針對氣候變遷和體改提出相應法案，希望能在這會期有具體推進。

針對修憲議題，時力黨團也希望這會期能持續召開修憲委員會，儘快進入相關修憲案的討論和處理，好讓修憲公投時程能趕得上2022年的大選，以便能讓一些已有高度共識的修憲案能順利通過。