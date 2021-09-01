因一場騙局跌落神壇的生物科技之星霍姆斯（Elizabeth Holmes）今天現身法庭，她震撼矽谷的詐騙案即將進行審理，遴選陪審團程序已經展開。

身穿招牌黑衣的霍姆斯在加州聖荷西（San Jose）聯邦法院出庭，37歲的她曾是科技界名人，其創辦的新創公司Theranos一度炙手可熱，被認為將對醫療採檢帶來革命，誰料最後卻因霍姆斯涉及詐欺而讓神話破滅。

霍姆斯和Theranos前營運長巴瓦尼（Ramesh "Sunny" Balwani）被控共謀詐騙Theranos投資人與客戶，曾經交往的兩人將分開受審，而被控詐欺與共謀詐欺的霍姆斯若遭定罪，最高可判20年徒刑。

最近披露的文件顯示，霍姆斯打算主張遭前商業夥伴虐待與控制。霍姆斯委任律師陶尼（Kevin Downey）詢問陪審席內會不會有「遭親密夥伴虐待」經驗的人，暗示辯方可能打算提出這項議題。

聯邦法官戴維拉（Edward Davila）希望選出12名陪審員決定霍姆斯的命運，整場審判預料會持續至少13週。

霍姆斯2003年創立檢驗公司Theranos時年僅19，深具領袖魅力的她宣稱只需用幾滴血進行檢驗，就能比傳統實驗室更快得知結果，且價格更低廉。

這套說詞讓不少人深信不疑，美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）、前國防部長馬提斯（James Mattis）加入了Theranos董事會，媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）甚至還砸錢投資，霍姆斯自己則被捧成當紅炸子雞，甚至還有媒體稱她是女版「賈伯斯」（Steve Jobs）。

但公司蒸蒸日上、數以十億計資金來來去去多年之後，霍姆斯夢想中的神奇儀器卻沒誕生，而根據檢方說法，霍姆斯自己也知道這點，卻仍繼續對投資人、醫師和患者撒謊，好繼續替公司募資。