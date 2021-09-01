今天稍早在台灣籃球圈傳出了一則令人心痛的消息，隸屬P.LEAGUE++聯盟的高雄鋼鐵人1日發出聲明，剛加盟球隊的張伯維涉嫌酒駕，鋼鐵人在官方表示球員做出了不良示範感到抱歉，張伯維本人也親自道歉表示：「我做錯了，對造成聯盟、球團及球迷傷害，我非常非常抱歉。」

張伯維在今年7月1日正式加盟高雄鋼鐵人，離現在才僅僅兩個月的時間，當時鋼鐵人同時宣佈簽下張伯維以及王柏智，讓鋒線戰力更上一層樓，當時鋼鐵人球團GM鄭明元還大大讚賞了張伯維的職業精神，他說球隊非常欣賞張伯維對籃球的熱忱、付出、投入、拼勁和態度。

對加入球隊張伯維也是抱有滿滿期待，他表示，想在新的環境開始新的挑戰，他說：「我喜歡高雄人的熱情，也喜歡那邊的天氣。」在陣中較有資歷，也會以身作則將自己的職業精神傳遞給隊友，願意為球隊犧牲奉獻，怎麼看都不是會在場外出事的人。

張伯維今年30而立，身高188公分，體重80公斤，出身HBL籃球名校松山高中，大學則效力台灣藝術大學，也曾和台藝大一起拿下UBA冠軍，之後投身SBL戰場，2012-2014年效力裕隆，2014-2016年效力台銀，2019年則效力富邦勇士至2020年。

他在SBL打了7年，生涯兩分命中率44.31%、外線31.34%、罰球76.47%，而富邦勇士轉戰P.LEAGUE++時他一共出賽10場，留下44分10籃板1助攻3抄截3火鍋成績，兩分命中率52%、外線19.23%、罰球60%。接著就在7月加入鋼鐵人，目前賽季還未開打。