因應藻礁公投，行政院日前提出「三接外推案」，方案內容包括在環評許可的範圍內，將工業港再外推455公尺，不必浚挖、不破壞水下礁體，不僅兼顧供電，也護藻礁，對沿岸潮間帶藻礁影響也更小，並提及將在8月底前送環差審查，環保署證實，中油已在8月初送件「環境差異分析報告」，但尚未備齊書件、繳交審查費，待完成後會公告上網。

環保署綜計處處長劉宗勇表示，中油已在8月初送件環差報告，但依相關規定要備齊文件、繳交審查費後才會把文件公告上網、審查，預計會在1至2周內完成，屆時會再召開專案小組審查會議，通過後會再送環評大會後才能執行。

藻礁公投領銜人潘忠政認為，當時三接外推沒有經過詳細節的評估就推出來，也找了不少專家、學者背書，中油當時也提及要在8月底前送環差案至環保署，至今仍未在環評書件系統上看到，如果召開環評相關會議，「一定會出席」，但仍要檢視環差具體內容、會對藻礁有什麼傷害。

潘忠政呼籲，中油的工程至今仍在進行，應該在12月18日公投舉行前全面暫停工程。