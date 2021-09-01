雖然疫情趨緩，但防疫期暴增的用眼量導致的症狀卻不會因此消失。知名眼科診所的角膜專家梁章敏醫師分享，用眼過度第一個反應的就是眼睛乾澀，過往乾眼症多半發生在高齡者身上，但近年來30-40歲求診的人也變多，且乾眼症還可能因為瞼板腺阻塞，造成油脂堆積，進而引來螨蟲，導致眼瞼發炎、出現分泌物，眼睛更乾的惡性循環。

●淚水含水分與油脂 分泌不穩為乾眼症

過去對乾眼症的定義是淚水不足，梁章敏醫師解釋，近年來已經重新定義，除了淚水不足，還包含油脂不足，只要淚水成分質與量的分泌不穩就屬於乾眼症。他進一步說明，淚水組成除了淚腺分泌的水分之外，還有眼瞼中瞼板腺分泌的油脂，幫助淚水不要快速蒸發，上下眼瞼緣就如同水庫，眨眼時淚水會均勻分布在眼表面上，保持眼睛濕潤。若眼球表面淚水在5秒內就崩裂，即為乾眼症。

●眨眼不完全、次數減少 眼表溫度低恐致乾眼

為何用眼過度會導致乾眼症？梁章敏醫師說，正常眨眼上下眼瞼合起，擠壓眼瞼中的瞼板腺，使其分泌油脂，眼瞼打開時帶上覆蓋油脂的淚水，太專注用眼時，眨眼動作反而不完全，或是眨眼次數減少，無法確實擠壓腺體，讓油脂堆積在出口導致堵塞。

另外，若是天氣冷或待在冷氣房，眼表溫度低，也會使油脂固化，導致乾眼症。他也提醒，長時間配戴隱形眼鏡，也會降低眼睛的敏感度，進而減少眨眼次數，導致乾眼症。

●油脂堆積吸引螨蟲 眼睛太乾致角膜受損

瞼板腺口堵塞會導致發炎，乾眼症較嚴重患者，可以明顯看到眼瞼緣的新生血管（血絲），有時會有分泌物結塊的眼屎，梁章敏醫師指出，除了容易孳生細菌、讓發炎更嚴重之外，也會吸引肉眼看不見的螨蟲，提供源源不絕的食物。

通常患者起床時會感到眼屎多、乾澀、眼睛紅癢及視力模糊等，提醒有上述不適症狀者盡快就醫，避免造成乾眼症、發炎的惡性循環。梁醫師也提醒，乾眼症並非只有眼睛乾澀而已，眼表面過於乾燥，眨眼時會造成角膜損傷、神經破壞。

●治療疏通瞼板腺 熱能融化油脂、探針疏通管道

梁章敏醫師表示，乾眼症的治療可依輕重程度分為藥物、眼瞼板脈衝光、熱脈動治療儀及手術。

藥物除了補充水分之外，其中自體血清還能修復神經，提升眼睛敏感度，增加眨眼次數；脈衝光可使皮膚表面的血管收縮，減少血絲，熱能也能將阻塞腺體的油脂融化。

熱脈動治療則是將儀器夾在眼皮上，以固定溫度軟化眼瞼內阻塞的油脂並按摩疏通瞼板腺。若瞼板腺已萎縮的患者，也可考慮探針手術，直接物理疏通，並促進腺體分泌新油脂。

梁章敏醫師也分享臨床案例，有位26歲的動畫師，三級警戒期間在家工作，每日工時過長，用眼過度到眼睛乾澀難耐，就醫檢查才發現，不僅瞼板腺塞住，血管增生眼球布滿血絲、發炎、角膜破損，甚至已產生角膜神經病變，更影響淚水分泌。梁醫師以探針疏通萎縮的瞼板腺，並給予藥物、人工淚液治療，情況好轉許多。

●補水治標不治本 用眼30分鐘需休息

乾眼症是現代人的文明病，梁章敏醫師提醒，點人工淚液補水只算治標，要確保瞼板腺疏通，分泌無礙才算是治本。並提供幾項護眼建議：

1. 每用眼30分鐘需休息；

2. 多眨眼避免眼球乾澀；

3. 勿固定距離用眼太久；

4. 常熱敷疏通瞼板腺；

5. 補充Omega-3的好油降低發炎。