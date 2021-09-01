長榮航空機師（案16066）已完整接種兩劑疫苗，但日前自美國返台後確診，為我國首例突破性感染。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，個案是感染Delta變異株，個案共匡列26位接觸者，採檢結果全數都是陰性。

指揮中心今公布確診長榮機師（案16066）的病毒基因定序結果，個案確定感染印Delta變異株，目前此案共匡列26名接觸者，均為陰性，其中12人居家隔離、14人自主健康管理中。

該機組員為8月28日確診的境外移入個案（案16066），曾在6月、8月接種2劑AZ疫苗。昨日指揮中心公布26名接觸者採檢結果，均為陰性，其中12人居家隔離、14人自主健康管理中。

為加強機組員檢疫措施，指揮官陳時中今宣布，為讓邊境守的更好，9月15日0時起，國際航空機組員返台的措施加嚴，長程航班沒打疫苗的機組員入境都需7+7，完整接種則是5+9，同時搭配採檢措施。

專家諮詢小組召集人張上淳表示，目前各廠牌的疫苗，對Delta變異株的保護力下降，是大家都知道的。只打一劑的保護力確實是不足的，因為即使打完兩劑還是有突破性感染的現象發生，因此目標還是希望大家都能打到兩劑。

張上淳指出，台灣過去主要流行的是英國Alpha變異株，打一劑疫苗的保護力不錯，打兩劑當然更好，因為還不能保證社區裡面是不是還有潛伏存在的案例。

張上淳說，針對全球流行的Delta病毒，希望能嚴守邊境，不要讓它進來，但畢竟台灣不是完全不讓任何人進來，因此目前只能盡量讓它不進來，或是延緩它進來的時間，讓民眾有時間可以打到疫苗，會是比較好的保障。