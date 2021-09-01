中央流行疫情指揮中心今(1)日表示，近期國際COVID-19之Delta變異株疫情持續嚴峻，其傳播力強、發病時病毒量高，且國外頻傳完整接種COVID-19疫苗後突破性感染案例，考量整體流行病學特性與過去Alpha株顯有不同等因素，指揮中心滾動式調整機組員返臺防檢疫規定，將於今(2021)年9月15日零時起(航班抵臺時間)實施：

1.長程航班(入境旅遊疫情第三級地區)機組員：

(1)未完整接種疫苗者：7天居檢(PCR採陰)+7天加強自主健康管理+D10、D14 PCR採檢(得採深喉唾液或鼻咽拭子)。

(2)完整接種者(完整接種疫苗達兩週且抗體檢測陽性者)：5天居檢(PCR採陰)+9天加強自主健康管理+D9、D14 PCR採檢(得採深喉唾液或鼻咽拭子)。

2.短程航班(當班往返且未入境第三地)機組員：

(1)未完整接種疫苗者：14天加強自主健康管理+每7天PCR採檢(得採深喉唾液)。

(2)完整接種疫苗者(完整接種疫苗達兩週且抗體檢測陽性者)：7天一般自主健康管理+每7天PCR採檢(得採深喉唾液)。

指揮中心說明，為確保機組員於國外執勤健康及安全，落實外站「零接觸」管理、機上「全程防護」，是關鍵機制，交通部民用航空局將持續督導，並加強職業安全衛生管理，提供健康服務、關懷諮商等，且妥善規劃派飛執勤頻率，以共同維護機組員身心健康。

指揮中心提醒，機組員執勤時應遵守民航局訂定之相關作業規範，提高自我警覺，落實自我健康監測及異常通報措施，且加強手部衛生清消頻率，以維護自身及親友之防疫安全。