中央政府總預算去年編列購買疫苗340億元，今年僅編列在衛福部公務預算在內100億元，國民黨團總召費鴻泰質疑，總共440億元要讓國人施打到第三劑，顯然預算嚴重不足，費鴻泰質疑，從預算中可以看得出來，蔡政府並沒有打算讓國人施打第三劑疫苗。

費鴻泰質疑，萬一新型變種病毒如Delta入侵台灣，顯然政府沒有超前部署的意思，至於明後年的疫苗採購，根本還不列入在111年度中央政府總預算中，國民黨團會針對疫苗採購部分會做出幾項主決議，加強監督。

費鴻泰也指出，蔡政府執政5年下來超過4千億元舉債，國人平均每人負擔債務增加到每人24.8萬元，政府潛藏債務也從105年度的17兆8564億元，增加到109年度的18兆4534億元，增加了6千多億元。顯見行政院送到立法院的111年度中央政府總預算，未經過仔細思考，國民黨團質疑是否蘇貞昌院長意識到在位不久，政府預算也就胡亂編列？

關於勞保缺口部分，國民黨立委曾銘宗指出，明年政府撥補300億元根本就是杯水車薪、嚴重不足，勞保潛在負債到去年底高達10兆8469億元：今年勞保預估財務情況，支出大於收入，今年不足479億元，明年擴大到795億元、113年擴大到988億元、114年擴大到1425億元，到115年勞保就將破產，達到負的834億元。