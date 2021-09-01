原預定今日晚間第一批輝瑞／BNT疫苗將抵台，不過今傳出飛機起飛延遲，到台時間將最快也要等到2日凌晨。對此永齡基金會、台積電等皆不願有正面回應，並以及衛福部說法為主。

而據傳，首批載運輝瑞／BNT疫苗的盧森堡國際貨運航空CV-7962班機延遲，最快會在明清晨抵台，表定落地時間為2日早晨7時30分。

永齡基金會表示，購買捐贈與政府的BNT疫苗預計明早抵台，正好郭台銘處於隔離期間、特別委託表姊張淑芬代為接機，感謝大家關心。