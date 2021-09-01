中央流行疫情指揮中心昨加開第七輪AZ預約，原定接種日期為9月9日和10日，但考量接種日程過短，恐造成人潮擁擠，地方政府也反彈，因此決定延長2天，11日及12日周末也加入接種日程。

指揮中心昨宣布，7月19日以前已登記AZ的23至28歲民眾，可以於9月3日上午10點起至9月4日下午6點止，至公費疫苗預約平台預約。

指揮官陳時中今天表示，第七輪加開預約時程不變，但地方政府反映接種日期太短，因此決定延長兩天，這樣施打的時候人就不會那麼多。