高雄鳳山台88快速道路東向1.2K處31日晚間10時發生酒駕案，一輛自小客車行駛時，疑似未注意前方車輛，先撞上一輛小貨車後，再撞擊在旁的警用巡邏車，經調查後發現駕駛小客車的竟是P＋籃球聯盟「高雄鋼鐵人」球員張伯維，且酒測值高達0.95，張伯維被依公共危險罪移送，檢方複訊後請回，但將會予以緩起訴，並須繳公庫11萬罰金及進行法治教育，獲張伯維當場同意。

據了解，張伯維酒後駕駛車輛在台88快速道上，疑似未注意前方有一部因先前遭不明異物擊中車體而無法行駛小貨車，貨車在等待道路救援時，車尾遭張伯維駕駛的車輛撞上，隨後張伯維的車輛又往右偏移追撞停於一旁正在戒護小貨車的警用巡邏車，共造成3台車輛受損。

張伯維的手部雖然輕微受傷，但向警方表示不需就醫，小貨車駕駛及警員皆無受傷，警方依規定酒測發現張男有酒精反應，酒測值高達0.95，當場將其帶返派出所偵辦，並依公共危險罪將張伯維移送，檢方複訊後無保請回。