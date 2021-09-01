醫師陳却創立婦產科醫院，醫院入口仍保有看診時間。（北市文化局提供／楊亞璇台北傳真）

台北市文化局針對大稻埕福生堂醫院進行文化資產價值審議，醫院由台灣女性婦產科醫師陳却於1941年創辦，為當時大稻埕唯一女醫師的婦產科醫院，見證台灣從產婆到醫院的過程，醫院裡有不少中日文醫學書籍及醫療器具，且保存相當完整；出席委員過半數同意，指定為直轄市定古蹟。

陳却的父親陳福生在大稻埕經營「福記商行」，家境富裕，從事皮革進出口為主。陳却於1916年出生，從東京女子醫學大學留學回來，當時還沒結婚的她就開業，可說是台灣職業婦女的先行者。

受委託建築師呂大吉認為，當時大稻埕有許多日本人開醫院，但福生堂是唯一一家有女醫生的醫院，許多知名人物在此出生。例如，1949年出生的古蹟專家李乾朗、李春生後代李福然先生，福生堂也曾因為接生三胞胎登上報紙版面，福生堂是歷史轉折點，見證台灣從產婆到醫院的過程。

陳却在1943年才與外科醫師謝伯津結婚，謝家為醫生家族。協和婦女醫院醫師陳鈺萍認為，女醫生很少被提及，大家只提夫家謝家外科歷史，但日治時期新式產婆觀念，到醫師接手婦人生產，再到醫療院所生產，無論是性別上或醫學上有很大的意義。

福生堂一樓是診療室、二樓有手術房、三樓有嬰兒房及恢復室。呂大吉強調，使用的是當時的昂貴建材，門窗玻璃都非常精緻漂亮，最重要是醫院格局都沒有變動，從1941年到現在，除了加裝天花板，柱子貼了玻璃馬賽克以外，格局可說是被封存30年。

呂大吉強調，他們從廢棄的垃圾堆中進行整理，就連陳却過去在東京女子大學的畢業紀念冊也有留存，幾乎展現了陳却的生命史，醫院裡有不少中日文醫學書籍及醫療器具，且保存相當完整，可供日後展示使用；該空間已閒置許久，未來除了作為展示以外，預計將部分空間改為共享辦公室租用。