在市議員黃馨慧牽線下，啟翔輕金屬董事長陳百欽今日捐贈「防疫通道」一座給西屯安和國中。（盧金足攝）

學生進入校園時，先進防疫門量體溫和消毒，為防疫把關。（盧金足攝）

在市議員黃馨慧牽線下，啟翔輕金屬董事長陳百欽今日捐贈「防疫通道」一座給西屯安和國中。（盧金足攝）

在市議員黃馨慧牽線下，啟翔輕金屬董事長陳百欽今日捐贈「防疫通道」一座給西屯安和國中。（盧金足攝）

台中企業回饋社會，1日捐贈防疫門給西屯區安和國中，可以自動測溫，微霧噴灑與雙手消毒，讓國中生開學進入校園時獲得多一層防疫效果。

台中市454所公、私立高中職以下的各級學校開學，為讓學生健康回到校園、家長放心，在市議員黃馨慧牽線下，啟翔輕金屬董事長陳百欽今日捐贈「防疫通道」一座給西屯安和國中，由校長柯瓊華代表受贈，希望讓安和國中師生每日到校都有多一份健康保障、做到全方位防疫保護。

黃馨慧表示，台中高中職以下師生人數高達45萬人，開學後如何繼續防疫工作成為市府、學校與家長重要課題。

但光是一塊防疫隔板經費就很可觀，她說，辛好市長盧秀燕承諾全額補助學校，否則其他縣市多數要求學校自籌或家長會分擔，都是龐大經濟負荷。

陳百欽熱心公益，以企業回饋社會精神捐贈「防疫通道」，盼他的社會服務精神，希望能拋磚引玉，共同努力做好防疫工作，讓學生能安心上課。

甫上任的校長柯瓊華感謝企業及黃馨慧牽線挹注，有了這座「防疫通道」對每日防疫消毒、快速又完全，讓師生與家長都能安心、放心。

陳百欽說，疫情爆發後，如何防疫成為重要議題，九月初全國高中職以下開學，各校師生總人數有的上百或上千人，如何在短時間完成防疫消毒流程，需全方位防疫設備，捐贈安和國中「防疫通道」，希望讓安和國中師生到校能多一份健康保障。