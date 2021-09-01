一名男大生因打工時未依規定全程戴口罩遭人檢舉，被罰1萬5000元罰鍰，因心有不甘而遲未繳納，法務部行政執行署嘉義分署將男大生的銀行存款查扣後，男大生還是有怨言，在執行書記官苦口婆心勸說下，決定全數繳清罰款，才換來存款扣押執行命令撤銷。

執行署嘉義分署表示，賴姓男大生6月7日在民雄鄉東榮村台一線與164縣道路口打工，因未戴口罩遭人向警察檢舉，被依傳染病防治法第70條第1項第3款開罰1萬5000元，但賴男並未繳納。

法務部行政執行署為確保防疫無缺口，通令各地執行分署自8月17日起為期1個月，實施「強力執行滯欠防疫案件罰鍰專案」，嘉義分署立刻清查轄區所有防疫案件並派員強力執行，分署受理後除通知男大生繳納罰鍰外，查到義務人在銀行存款後予以查扣。

男大生得知銀行存款被扣押後，立即前往嘉義分署向執行人員申訴，抱怨雖有違犯事實，但在3000元至1萬5000元罰鍰裁罰範圍內，卻被以最高額度1萬5000元裁罰實在不甘心，經執行書記官勸說後，男大生已全數清繳。

嘉義分署表示，疫情警戒雖已降為二級，對於疫情的防杜擴散仍應時時提高警覺不可懈怠，嘉義分署會把防疫裁罰案件列為最優先強力執行的對象，以阻遏疫情蔓延。