大陸女星秦嵐演活宮廷劇《延禧攻略》中溫柔、優雅的富察皇后，讓她演藝事業再攀高峰，秦嵐端莊、氣質的形象深植人心，秦嵐近年也交出《怪你過分美麗》、《理智派生活》等作品，親民的秦嵐也樂於在網上分享大小事，而她近日就曬出在天台吃西瓜照，秦嵐一轉側身，就讓有料上圍、美背全都露，畫面超養眼。

照片中，秦嵐身穿格紋低胸連身褲，她隨興放下一頭長髮現身露台，秦嵐放下女神包袱，豪邁地開腿吃西瓜，就連她張嘴的模樣也全被拍，而當秦嵐一轉側身，她的有料上圍和白皙美背更是全都露，秦嵐前凸後翹的身材相當吸睛，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

秦嵐豪邁吃西瓜。（圖／取材自秦嵐微博）

秦嵐也愜意發文：「坐在天台吹著風，吃著西瓜，紀念八月的最後一天...明天開學 要努力呀」，有網友就吐槽：「我猜姐姐西瓜一口沒吃」，對此，秦嵐則現身回應：「那麼甜，還是要吃的」，而秦嵐美照連發，粉絲則直呼：「最美吃西瓜」、「我被美死了」、「我可能要改名叫西瓜了」。

秦嵐演活宮廷劇《延禧攻略》的富察皇后，讓她演藝事業再攀高峰。（圖／本報系資料照片）

秦嵐絕佳狀態看不出她已42歲，由於她至今仍小姑獨處，仍不免引發外界討論，但秦嵐其實對感情很有自己的想法，她認為「選一個人就是一輩子，不辜負對方、手牽手一起走下去」，秦嵐不強求感情，但她仍希望找到能讓她「無論怎樣都不回頭的人」，認為兩個人能平靜生活，才是最幸福的。