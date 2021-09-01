中央流行疫情指揮中心今天表示，有一例台北市新冠肺炎確診病例案16087，原本被列為本土病例，後續經血清抗體檢驗，改列為境外移入個案。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，該名台北市個案為美國入境，居家檢疫解除後因為要返回美國，自費採檢驗出陽性，初判為本土病例；但後續抽血血清檢驗結果顯示，IgM是陰性，IgG是陽性，N抗體也是陽性。

羅一鈞指出，該名個案的發病症狀包括喉嚨有異物感、耳鳴等等，分別詢問過其就醫的兩家醫院主治醫師後，也瞭解說該個案從去年9月起陸續有相關症狀，間歇姓會發生，認為是慢性耳鼻喉症狀，不是新冠肺炎及急性感染造成。

因此，指揮中心與衛生局綜合研判，屬於非近期感染，所以改判為美國的境外移入；當時檢驗出Ct值為36，符合感染後一段時間會時陰時陽的情況。

而這名美國返台的案16087，就是跑遍6縣市，足跡眾多引起恐慌的美返台年輕人，光北市涉及足跡場域就包含深夜裡的法國手工甜點、麵屋一燈、三創生活園區、光華商場等，北市分別匡列居家隔離10人及自主健康監測119人，截至目前為止，居家隔離10人已全數完成採檢，8人陰性，2人等待報告。