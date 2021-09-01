張伯維事後測出酒測值高達0.95，P. LEAGUE+高雄鋼鐵人球隊也表示將會嚴懲。（警方提供）

張伯維因煞車不及，車頭撞上自小貨車尾後再往右偏移追撞停於一旁巡邏車。（警方提供）

張伯維酒駕連撞2車慘照曝光 酒測值超標近4倍球團嚴懲

張伯維昨（31日）22時許，駕車在台88快速道路東向1.2K時，因未注意前方有１部先前遭不明異物擊中車體而無法行駛、等待道路救援的自小貨車，張當場煞車不及，車頭撞上自小貨車尾後再往右偏移追撞停於一旁巡邏車，造成3輛車車損；張事後測出酒測值高達0.95，P. LEAGUE+高雄鋼鐵人球隊也表示將會嚴懲。

張伯維事發當下手部有輕微受傷，但表示不需就醫，其餘皆無人受傷，事後警方依規酒測竟發現張有酒精反應，酒精濃度達0.95當場將其帶返所進行後續偵辦，並依公共危險罪移送。

而張伯維隸屬的P. LEAGUE+高雄鋼鐵人球隊也在今日發出聲明稿表示，P. LEAGUE+高雄鋼鐵人球隊球員張伯維因涉酒駕，身為公眾人物，應是大眾楷模，卻做出不良示範，他鄭重跟社會大眾道歉，「我做錯了，對於造成聯盟、球團以及球迷傷害，我非常非常地抱歉。」

高雄鋼鐵人球團嚴正譴責酒駕行為，勢必做出嚴厲懲處，球團再次向社會大眾致上十二萬分歉意。對於影響PLG聯盟形象，造成社會觀感不佳，球團深感抱歉，未來將強化球員管理、教育，不再讓球迷失望。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障