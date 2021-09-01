苗栗縣政府舉辦泰雅族服飾競賽，縣長徐耀昌特地換上泰雅族長老服飾主持啟動儀式。（謝明俊攝）

苗栗縣政府舉辦泰雅族服飾競賽，現場展出傳統織布機。（謝明俊攝）

苗栗縣政府舉辦泰雅族服飾競賽，將加入民眾票選作為部分成績。（謝明俊攝）

苗栗縣政府舉辦泰雅族服飾競賽，請來入圍今年金鐘獎的泰雅族傳唱家北原山貓擔任總籌畫。（謝明俊攝）

苗栗縣政府舉辦泰雅族服飾競賽，歡迎大家報名參賽。（謝明俊攝）

苗栗縣政府舉辦泰雅族編織競賽

苗栗縣政府重視縣內原住民手作工藝文化傳承，繼去年舉辦賽夏族編織競賽後，今年，特別舉辦泰雅族服飾競賽，縣府原民中心並特別請來入圍今年金鐘獎的知名泰雅族歌唱家北原山貓擔任競賽總籌畫，參賽報名從即日起，全部作品將在泰雅文物館展出開放民眾票選，預計在11月下旬揭曉成績。

苗栗縣府是在1日舉行「苗栗縣110年泰雅族服飾競賽記者會」，啟動儀式由縣長徐耀昌親自操作織布機後，穿上完整傳統泰雅服飾，象徵編織及串連成為傳統衣飾，且以泰雅族語宣布競賽徵件起跑。

參加啟動儀式的還有原民會泰雅族族群委員林國雄、雪霸國家公園管理處代表前鄉長柯武勇、苗栗縣原住民議員黃月娥、楊文昌，以及余文忠、徐曉菁等議員共同見證，歡迎苗栗縣編織好手報名投件。

縣府原民中心表示，本次競賽即日起至11月14日止，公開徵求泰雅族男子服飾組(3項組件)、女子服飾組(5項組件)參賽作品，參賽作品將先以匿名方式，在泰安鄉泰雅文物館展出，從11月18日至26日開放入館民眾票選，並同步線上投票，11月27日將在泰雅文物館邀請專家學者現場評審，成績揭曉後隨即頒發獎項與獎金，男子服飾組、女子服飾組各1件優勝作品，各可獲得獎金10萬元，佳作作品各3件則可獲得獎金1萬元，總獎金計26萬元整。

縣府表示，藉由泰雅族服飾競賽，一方面鼓勵工藝師依據泰雅族文化元素，且合於泰雅族傳統規範，延續泰雅族傳統文化美學，一方面也希望能夠邀請大眾了解泰雅族服飾之美，推廣原住民服飾教育。

因此，本次活動除結合民眾票選活動，同時融入編織實作課程，邀請苗栗縣泰雅族編織傳統工藝保存登錄者人間國寶尤瑪·達陸大師、大葉大學造形藝術學系講師瑁瑁．瑪邵講師、臺北市及新北市社區編織課程講師劉黃秀珠等人開課，陣容相當堅強。

縣府並為這次競賽，特別聘請入圍今年金鐘獎的泰安鄉泰雅族傳唱家吳廷宏(北原山貓)擔任總籌畫，借重北原山貓深厚泰雅文化知識底蘊，讓本次競賽充滿泰雅原汁原味，「uwah pspung tminun!」活動競賽標語更特意融入泰雅族語，意指邀請大家來參加服飾比賽！