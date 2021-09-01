開學首日桃園市長鄭文燦視察學童午餐防疫。(呂筱蟬攝)

開學第一天，桃園市長鄭文燦1日赴中壢區視察中原國小午餐防疫情形，他說，開學日報到率也將近100％，各校各方面都已做好萬全準備，請所有家長及師生放心，只要落實校園防疫安全，學生都可以正常上學，市府也將持續針對體育課、音樂課、游泳課等課程，制定相關防疫規範，提供各學校執行，確保校園安全。

鄭文燦指出，為確保學生用餐健康與安全，市府已要求各學校全面落實各項午餐衛生安全管理與防疫措施，包括廚工須完成接種第一劑COVID-19疫苗，以及廚房環境每日定期清潔消毒，各班打菜學生也必須戴上口罩、帽套、圍裙及手套，導師也會教育學生用餐前正確洗手步驟、使用隔板，並禁止共食、分食與避免交談，養成個人衛生好習慣。

他說，桃園已完成三階段教職人員專案疫苗施打，總人數約3萬7000人，其中正式教師施打率達99.6％，少部分因健康因素不建議施打，會由教育局補助各校經費購置居家快篩試劑，讓未完成接種的教職人員定期篩檢，保障校園防疫安全；此外，本市午餐學校自辦及委外之廚工、外訂團膳業者之廚工約計883位，均已施打完COVID-19第一劑疫苗。

鄭文燦表示，教職人員的專案疫苗施打，已幾乎涵蓋所有教職人員，包括幼教老師、正式教師、代課老師、課照老師、社團老師、教練、廚工、補習班老師等，待本週補打計畫完成後，教職人員的疫苗接種涵蓋率可望再提高。

中原國小黃木姻校長表示，在製作午餐前皆會先進行廚房環境清掃消毒，並確認廚工確實穿戴好工作服，包括圍裙、髪網帽、雨鞋，並佩戴口罩，在確實洗手消毒後才能進行廚務工作；而每天供餐結束，餐桶、餐具清洗後，皆會放置於消毒櫃高溫消毒殺菌，並以清潔劑及漂白水刷洗班級餐車、推車及廚房四周，以確保供餐環境衛生安全。