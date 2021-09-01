步入下半年後，預期聯準會將謹慎縮表，資金面仍然保持充沛，主要國家在疫苗普及後的經濟亦可望回歸常態。但在比較基期墊高之下，無論是企業獲利或是經濟表現，都將面臨成長減速的疑慮。富邦證券建議，此時投資人更應著眼長期趨勢，以長線保護短線的操作來掌握致勝契機，長線看好三大產業趨勢；而日盛投信則點名全球電動車供應鏈商機大爆發，亦是聚焦在長線趨勢。

一、第三代半導體：以氮化鎵（GaN）和碳化矽（SiC）為代表的第三代半導體，是目前高科技領域最熱門的話題，具備耐高溫、耐高壓、高頻率、大功率、抗輻射等優異特性，被廣泛應用於5G基站、新能源汽車、數據中心等場景。

二、自駕車：2020年具備自駕功能的車僅3萬輛，預計2024年將會大幅增加到86萬輛，4年增加25倍以上。而自駕車中又以Level 2等級的車輛成長最為快速，因此將會帶動各式各樣的先進駕駛輔助系統 (簡稱ADAS)。

三、碳中和：隨著各國在《巴黎協定》中承諾，在2050至2100年實現全球「碳中和」目標，降低碳排放量的碳中和商機，已經成為未來十年的重大商機。

日盛投信指出，全球減碳浪潮高漲，電動車在綠電產業中扮演舉足輕重之要角，歐美政府已明訂禁售燃油車時程後，全球超過20個國家訂定汽車電器化或燃油車禁售令，目標時程落在2025-20250年之間，其中又以歐洲國家最為積極；歐盟更在7月14日宣布，擬推動對抗氣候變遷的大規模計畫，其中包括2035年起禁止銷售新汽油車、柴油車和油電混合動力車。對於車用半導體市場，根據外資調研機構預估，全球車用半導體2020年產值約367億美元，推估至2025年將達693億美元，全球半導體產值約5千億美元、CAGR13.6%，同時預估2030年達1,005億美元、CAGR10.6%，高速成長背後醞釀龐大的投資新商機。