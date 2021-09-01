台東縣府推縣內一日遊首發團1日出發，長者們紛紛表示前一晚睡不著，自動提早集合。（蔡旻妤攝）

台東縣府推縣內一日遊首發團1日出發，長者們參與動手醃製莎梨橄欖。（蔡旻妤攝）

台東縣府推縣內一日遊首發團1日出發，長者們參與動手醃製莎梨橄欖。（蔡旻妤攝）

台東縣府推縣內一日遊首發團1日出發，餐廳劉姓業者說，這是疫情後接到第一筆團體訂單。（蔡旻妤攝）

台東縣府投入4200萬元經費招待2萬4000位縣民縣內一日遊，振興疫後經濟，首發團1日出發，預估創造2億元的商機；而對象以弱勢團體、社區長者以及防疫有功人員為主，卻被外界質疑消費力不足，振興效果有限，而立委劉櫂豪提出參與民眾公平性和活動效益問題，呼籲政府資訊應公開透明，也期待縣府搭配振興五倍劵推出加碼活動，才能提升地方整體經濟。

戴上手套、俐落地削著莎梨橄欖果皮，參加縱谷農遊體驗的婆婆媽媽們說，前一天晚上興奮得睡不著，原本預定8點半集合，所有人竟不約而同7點多就到了。林媽媽說，以往至少1個月都會與三五好友相約出門，「因為疫情，已3個月都關在家沒出門，連唱歌也不行，悶太久了」。

隨著國內疫情逐漸趨緩，政府防疫重心也逐漸由防疫轉向紓困振興，縣府投入4200萬經費，招待2萬4000位縣民在縣內來場一日微旅行，分成南迴、東海岸、縱谷、台東市區以及離島4條路線藉此促進經濟；而民眾質疑，台東人在台東旅行，效果不大；陳姓民眾說，參訪都是固定行程，對於其他行業應該沒有幫助。

旅行社業者開心表示，能共襄盛舉參加此次「接力挺台東觀光振興暨縣政參訪」中，透過活動讓產業循環刺激消費，對旅行業帶來很大的鼓勵和幫助；而旅行業接洽的餐飲業者、遊覽車、領隊紛紛表示「很感動，有被縣府照顧到的感覺」。

此外，一般認為疫情衝擊旅宿業者，若一日遊效益不大；立委劉櫂豪則表示，期盼縣府配合行政院發放的五倍劵提出優惠加碼活動，吸引外縣市遊客來到台東，對整體的振興經濟才有所幫助。

縣府交通及觀光發展處表示，此次由台東在地的旅行社，帶著在防疫上曾經參與付出努力或是弱勢的社福團體、原住民部落文化健康站等，以台東人介紹台東的方式，讓縣民透過實地參訪更加瞭解及體驗各項縣政的軟硬體建設。