新竹一名年約50歲的中年女子日前工作時，在工地失去意識倒地，送醫前已無呼吸心跳，東元綜合醫院醫療團隊全力急救8分鐘後，該女恢復生命跡象，醫師發現該名女子身上有明顯紅火蟻咬傷痕跡，透過低溫療法，挽救女子性命，在住院治療1個月後順利出院。

東元綜合醫院成人加護病房主任謝宗鑫醫師表示，這名患者到院前已經無呼吸、心跳，急救8分鐘後才恢復，檢傷時發現患者左腳大拇指瘀血，已有敗血症狀況，可能是昏迷了一陣子才送醫，且身上有紅火蟻咬傷的膿包，多集中在手部。

謝宗鑫指出，這名患者與女兒在建築工地工作，透過問診，推測患者是在工作中搬動地面上的建築材料，導致雙手觸碰到紅火蟻的巢穴，使紅火蟻攀爬到其手部、軀幹等部位，造成大面積咬傷，導致過敏性休克。

東元綜合醫院醫療團隊採取低溫治療、呼吸器供給、抗生素治療後，使患者恢復生命跡象，並休養、觀察1個月後順利出院，被紅火蟻咬傷的膿包也結痂、癒合。

東元綜合醫院為新竹縣重度急救責任醫院，各種毒性造成的疾病，包含紅火蟻，均已納入急重症團隊基礎訓練，謝宗鑫表示，根據國內研究資料顯示，紅火蟻咬傷會造成身體不適，是因紅火蟻毒蛋白中含有「類鹼性毒素」，局部被紅火蟻咬傷，大多數病人除了疼痛、騷癢以外，不會有太劇烈的不適反應，且症狀會隨著時間緩解，不會有太嚴重的後遺症。

謝宗鑫提醒，若是遭紅火蟻叮咬範圍過大，造成毒素劇烈反應，可能導致器官衰竭、橫紋肌溶解甚至死亡等，另也有少數對紅火蟻毒蛋白過敏者，遭少量叮咬也可能造成過敏性休克。

謝宗鑫表示，民眾戶外活動務必留意是否有紅火蟻，應遠離蟻丘並通報相關單位處理，若不慎遭咬傷，第1時間可用肥皂、清水清洗被叮咬部位，並暫時冰敷，避免弄破叮咬後的膿包以免2度感染，若出現心悸、蕁麻疹、喉嚨腫脹、胸悶、心跳加快等有過敏反應，應盡速至醫療院所就醫。