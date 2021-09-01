中央流行疫情指揮中心今日公布國內三大品牌疫苗的V-Watch監測統計，指出從數據上來看，高端疫苗無論是接種後的常見症狀與對生活所造成的影響，都明顯較AZ、莫德納來的低。儘管副作用比AZ、莫德納少，但最新統計，31日接種高端的只有500多人，再創新低。

高端疫苗上月23日開打，至今已超過一周，指揮中心發言人莊人祥表示，由接種民眾自行回報監測的V-Watch系統中，目前已有近三萬筆高端疫苗接種資料，初步統計接種後七日內所出現的症狀，以注射部位疼痛居多，約佔35％，其次依序為疲倦（25％）、肌肉痛（15％）、嗜睡（12％）、注射部位腫脹（10％）、頭痛（9％）、體溫偏高（8％）等。

在生活影響評估方面，莊人祥進一步指出，接種完高端疫苗的第一天，無法工作者約占5.5％、影響生活者占1％左右，至於需要送醫的比例則不到1％。

莊人祥說，相較AZ與莫德納，高端疫苗接種者影響生活的比例相當低，而AZ疫苗接種第一劑所產生的注射部位疼痛就約65％，莫德納疫苗更超過70％；第二劑AZ疫苗的疼痛比例雖有下降，但還是在40％以上。

至於莫德納疫苗第二劑的疼痛比例更高，來到80％以上，此外感到疲倦者也逼近70％；影響生活方面，打完AZ第一劑者的有超過10％的人無法工作，接種完第二劑莫德納的民眾，更有超過20％的人無法工作，比例都高出高端很多。