新竹縣除了尖石和五峰鄉外，11個鄉鎮市都有種植文旦柚，並以峨眉和寶山兩鄉種植面積最多，峨眉鄉農會總幹事陳冠義指出，今年受到疫情影響，很多廠商送禮改送防疫用品，文旦柚預訂買氣不佳，目前僅達去年的3分之1。

陳冠義說，文旦柚是中秋佳節應景水果，峨眉鄉種植面積有50公頃，今年受到乾旱等氣候因素影響，文旦柚減產約有2成，估計產量約有75萬公斤。

陳冠義並說，文旦柚採收期都「白露」之後，去年到9月初預訂就有3千多箱，今年將從9月8日起採收，農會在8月2日起展開預購活動，這1個月來收到的訂單只有1千多箱。

陳冠義發現今年文旦柚訂購數量，足足比去年少了3分之2，主要是受到疫情影響，去年採購文旦柚的廠商，很多改採購防疫用品做為中秋送禮的拌手禮。

陳冠義說，由於疫情關係，目前還不宜舉辦實體促銷活動，農會決定加強網路促銷，原本1箱10台斤600元的文旦柚，網路訂購自取價只要400元，宅配也只有499元，非常優惠。

峨眉鄉農民種植的文旦柚多為老欉，與麻豆文旦柚的品種相同，果實圓錐形或洋梨型，果皮顏色綠色微黃，果肉淡黃白色，有特殊香味，採收後必須儲藏7到10天，讓原本淡綠色的外皮轉變為黃綠色，使多餘水分蒸發，提高甜度。

峨眉農會指這個過程就是所謂的「辭水」，辭水後的柚子，肉質變得軟嫩，風味倍增，採收後若放在通風處，可存放2個月不失原味。選購文旦時以外觀上小、下寬，底部平坦為佳，果重以1台斤以下較好，一般上品文旦大致在10至14兩之間，待果皮稍呈皺縮後食用風味更佳。