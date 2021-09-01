小米集團今（1）日宣布，小米汽車有限公司已完成工商註冊登記，註冊資本額為人民幣100億元，小米創始人、董事長兼CEO雷軍為小米汽車有限公司的法定代表人，代表備受期待的智慧電動汽車(EV)計畫正式進入實質性發展階段。

雷軍日前即宣布造車，他指出，未來十年小米將投入美金100億造車，首期投資為人民幣100億元，自己將親自帶隊，為小米汽車而戰。事實上，自宣布造車後，小米就備受產業各界期待。7月底雷軍在微博為小米汽車的自動駕駛部門招聘人才。8月底在小米集團第二季度財報說明會上，集團總裁王翔表示，啟動造車後深感汽車產業人士對小米的厚愛，已收到超過2萬份履歷，小米汽車團也順利組成了約300人的團隊。

小米自宣布造車至正式註冊公司的5個月間，小米汽車團隊進行了大量的市場調查與產業鏈考察，相關調查訪談2000多次，拜訪了10多家產業同行和合作夥伴，同時緊鑼密鼓地推進汽車的產品定義和團隊建立。

此外，小米集團於8月25日公告，收購自動駕駛技術公司深動科技(DEEPMOTION TECH)。顯現小米開始重點拓展汽車相關技術和人員力量。小米集團目前擁有工程師1.6萬人，2020年研發投入約人民幣100億元，在人才儲備和技術積累上有充足的基礎。小米在人工智慧、新材料等領域的技術優勢將對汽車業務形成有力的支援。

小米集團第二季度財報顯示，集團營收淨利再創歷史新高，單季營收人民幣878億元，年成長64%，經調整淨利潤人民幣63億元，年成長87.4%，再度刷新單季最高記錄。