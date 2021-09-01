知名主持人于美人，常在社群網站與粉絲分享日常點滴，昨（31日）看見新聞報導指出去年台灣離婚夫妻率，位居全亞洲之冠，讓她有感而發表示即便是夫妻，但要學會怎麼保持相處，仍是一門大學問。

于美人在臉書曬出一則報導內容，只見根據內政部統計數據，指出「台灣離婚2020年高達5萬1680對，位居亞洲之冠，所有年齡層中，以35歲至39歲為離婚率最高的階段，人數最多」，眼見台灣離婚率如此高，不禁問道：「這個數字裡面也有你認識的人嗎？」接著指出人與人之間的感情，想要舒心就必帶一字「孤」，若是想要圓滿就要二個字「將就」。

于美人指出弘一大師曾説過：「以淡字交友，以聾字止謗，以刻字責已，以弱字禦侮。居安，慮危。處治，思亂」，至於會強調「以淡字交友」，主要是和任何人走得太近，都會是一場災難，因此人與人之間的相處，如何彼此保持適當的距離，絕對稱的上是一門大學問。

對此，網友也紛紛回應：「婚姻真的是一門學問，婚齡27年還在學習，對我自己喊聲加油」、「台灣夫妻已經沒有同甘共苦思維了！所以才會有那麼多人離婚，而那些單親家庭的孩子們最辛苦了」、「結婚很容易，但經營婚姻卻很難啊」、「婚姻就貴在一個忍字」、「離婚是一件好事，放下才有機會遇到更好的未來」。