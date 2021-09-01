斥資破百億的台中大車站旗艦計畫，是地方居民引頸期盼，翻轉舊城區重大亮點建設。市議員鄭功進卻接獲攤商質疑，當初市府花9.1億，將原本舊建國市場內的701處攤商，全數異地重建到新建國市場眼看就要五年過去，舊建國市場始終「有聽聲、看無影」，其中大車站立體停車場及轉運中心的大型計畫，自民國107年6月核定迄今，超過1001夜的等待，根本就是台中版天方夜譚。

交通局表示，「台中大車站計畫─立體停車場暨轉運中心新建工程」案規劃興闢地下三層立體停車場、地面層做轉運中心使用，並於二樓設置人工平台；該案目前正進行細部設計階段；其中「基本設計」已於今年6月完成，預計於9月召開細部設計審查、10月底辦理工程招標，工程預計於111年初開工，完工後可提供汽車格519席、機車格1267席、自行車格121席及轉運中心大客車12席。

鄭功進指出，只要是中央前瞻計畫的補助款，都有一定業務執行期程的壓力，一旦逾期未動工，中央隨時可以收回，特別是目前中央管控期程，年底一定要完成工程發包，到現在細部設計都還沒完成，不應讓斥資超過百億的大車站計畫，淪為養蚊天堂。

鄭功進說，都發局主政斥資超過6.5億結合既有鐵道現存駁坎的地景地貌，建置長達1.2公里的綠空鐵道亮點工程，不僅囊括國內外超過13座指標型都市設計獎項，也是大部分的觀光客；透過綠空鐵道的景觀平台步道延伸，還能直接遠離車流，徒步走到東區打卡新亮點，高達6.09公頃的湖濱生態湧泉公園。

鄭功進說，市府不應將象徵都市印象綠空鐵道、湖濱生態公園的管理維護，與一般區里公園，用一樣的管理養護方式，特別是現存鐵道駁坎，並非平面式的公園，而是立體化的景觀設計，除需要爬上爬下才能有效管養，火車站周邊還有遊民聚集影響環境髒亂的問題，市府至少應比照成立城中城公園景觀管理中心。

建設局強調，「綠空廊道軸線計畫」範圍包含豐原區、潭子區、北屯區、北區、東區、中區及南區共7個行政區的平面鐵路用地，自台鐵豐原站以北1.9公里，至大慶站以南1.4公里，總長約21.7公里，總工程經費計10億2977萬元。有關綠空廊道的維護，市府均有定期辦理植栽及結構物查驗，並不定期巡檢各類設施。