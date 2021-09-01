台灣四大國際品牌馬拉松之一的「台灣米倉田中馬拉松」，今年已來到值得紀念的10周年，今年賽事除了改為免費的線上跑活動外，也規劃了做公益的「保障名額公益選手」2000名，除了可得到十周年限定紀念物與紀念信封米，更可獲得2022年的田中馬「免抽籤」保障名額。

田中馬10周年線上跑將於11月登場，本屆賽事分為不限名額的「熱情參與選手」及2000位的「2022保障名額公益選手」，後者已於1日正式開放報名，總幹事鄭宗政表示，11月1日至30日，跑者只要用配戴裝置或能紀錄數據的方式截圖上傳到網站，便可完成里程登錄，「這次我們跟富邦及三光米合作，當跑者的總累積里程達到4000公里時，大會便會把里程化作實質的物資，捐出4000台斤的米，一起致敬防疫英雄。」

此外，過往田中馬每年的跑者約為1萬6000人，鄭宗政也邀請跑者們一起挑戰16萬公里的里程碑，一同邁向下一個10年！許多熱愛跑步的人對田中馬的印象，不外乎是滿滿的補給品，以及在地鄉親熱情的加油聲，但其實，田中馬每年都有捐助在地的小小運動員，鄭宗政說，今年田中馬不希望因為取消實體賽事，就少了這份心意，「我們特別規劃了2000名的保障名額公益選手，除了能獲得只送不賣的限量款十周年收藏獎牌組、向防疫英雄致上感謝言語的客製化信封米、風衣連帽外套紀念款等十周年紀念品外，更有大家希望得到的2022年田中馬免抽籤保障名額。」也希望透過選手對賽事的支持，跟田中馬一起做公益，讓孩童有更友善的運動環境與設備。

今年適逢賽事主要贊助商富邦金控60周年紀念，富邦發起「Run for Green」ESG倡議活動，宣示將深耕永續經營，全力「奔向綠色」，將為馬拉松跑者種下10萬棵樹，也一起響應田中馬「送米致敬防疫英雄」活動。