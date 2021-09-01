塔利班於8月30日晚間突襲小馬樹德（Ahmed Massoud）勢力駐守的龐吉夏河谷，造成塔利班方面嚴重傷亡。

塔利班聖戰士8月30日晚間突襲阿富汗傳奇英雄馬樹德之子小馬樹德（Ahmed Massoud）位在東北地區的根據地，最終鎩羽而歸，至少造成7名塔利班戰士死亡，反塔利班勢力形容：「他們在死傷慘重中撤退。」

路透社報導，塔利班奪回阿富汗後，現年32歲的阿富汗傳奇英雄馬樹德之子小馬樹德在東北龐吉夏河谷（Panjshir Valley）集結反抗勢力準備應戰。

效忠小馬樹德的民族反抗部隊（National Resistance Forces）發言人達希提（Fahim Dashti）昨（31）日表示，塔利班份子30日晚間突襲河谷的西部入口，目的可能是要測試河谷的抵禦能力，雙方交戰，最後反抗軍擊退塔利班，8名塔利班戰士戰死，另外有差不多數字的人受傷，民族反抗部隊則有2人受傷。

宣誓效忠小馬樹德（Ahmed Massoud）的反塔利班部隊。（圖／美聯社）

阿富汗前國防部長穆哈瑪迪（Bismillah Mohammadi）也發布推文表示，塔利班在突襲龐吉夏河谷的行動中「落敗」，損失7名戰士，另外有多人受傷，他更強調，「他們在死傷慘重中撤退。」

另外印度媒體「今日印度」（India Today）引述達希提說法，指出周一晚間塔利班一共對河谷發動3次攻擊，雙方皆有人受傷，不過多達30名塔利班戰士戰死，「塔利班方面有大量人員傷亡，至少30人死亡，約有15人受傷，另外有一些人被俘。」

小馬樹德8月下旬受訪時曾表示，希望和塔利班和談，但同時也強調，反抗部隊已經做好應戰準備。

宣誓效忠小馬樹德（Ahmed Massoud）的反塔利班武裝份子。（圖／美聯社）

大量塔利班武裝份子目前已經駐守在龐吉夏河谷地帶，不過現階段雙方仍以談判為主，盡量避免開戰。

俄羅斯衛星通訊社報導，阿富汗駐塔吉克大使阿格巴（Mohammad Zahir Aghbar）昨日表示，塔利班計畫剷除小馬樹德。