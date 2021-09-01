塔利班於8月30日晚間突襲小馬樹德（Ahmed Massoud）勢力駐守的龐吉夏河谷，造成塔利班方面嚴重傷亡。

塔利班聖戰士8月30日晚間突襲阿富汗傳奇英雄馬樹德之子小馬樹德（Ahmed Massoud）位在東北地區的根據地，最終鎩羽而歸，至少造成7名塔利班戰士死亡，反塔利班勢力形容：「他們在死傷慘重中撤退。」

路透社報導，塔利班奪回阿富汗後，現年32歲的阿富汗傳奇英雄馬樹德之子小馬樹德在東北龐吉夏河谷（Panjshir Valley）集結反抗勢力準備應戰。

效忠小馬樹德的民族反抗部隊（National Resistance Forces）發言人達希提（Fahim Dashti）昨（31）日表示，塔利班份子30日晚間突襲河谷的西部入口，目的可能是要測試河谷的抵禦能力，雙方交戰，最後反抗軍擊退塔利班，8名塔利班戰士戰死，另外有差不多數字的人受傷，民族反抗部隊則有2人受傷。

宣誓效忠小馬樹德（Ahmed Massoud）的反塔利班部隊。（圖／美聯社）
宣誓效忠小馬樹德（Ahmed Massoud）的反塔利班部隊。（圖／美聯社）

阿富汗前國防部長穆哈瑪迪（Bismillah Mohammadi）也發布推文表示，塔利班在突襲龐吉夏河谷的行動中「落敗」，損失7名戰士，另外有多人受傷，他更強調，「他們在死傷慘重中撤退。」

另外印度媒體「今日印度」（India Today）引述達希提說法，指出周一晚間塔利班一共對河谷發動3次攻擊，雙方皆有人受傷，不過多達30名塔利班戰士戰死，「塔利班方面有大量人員傷亡，至少30人死亡，約有15人受傷，另外有一些人被俘。」

小馬樹德8月下旬受訪時曾表示，希望和塔利班和談，但同時也強調，反抗部隊已經做好應戰準備。

宣誓效忠小馬樹德（Ahmed Massoud）的反塔利班武裝份子。（圖／美聯社）
宣誓效忠小馬樹德（Ahmed Massoud）的反塔利班武裝份子。（圖／美聯社）

大量塔利班武裝份子目前已經駐守在龐吉夏河谷地帶，不過現階段雙方仍以談判為主，盡量避免開戰。

俄羅斯衛星通訊社報導，阿富汗駐塔吉克大使阿格巴（Mohammad Zahir Aghbar）昨日表示，塔利班計畫剷除小馬樹德。

文章來源：At least seven Taliban reported killed in Panjshir fighting
文章來源：Taliban attack Panjshir as US troops exit Afghanistan 30 fighters killed
文章來源：Diplomat Says Taliban Intends to Kill Panjshir Resistance Leader Massoud

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