BNT疫苗明天清晨抵台！衛福部長陳時中今天表示，載運疫苗的飛機已經起飛，確定會在明天清晨抵台，疫苗運抵國內後需經兩周的檢驗封緘，通過食藥署審查後才會放行優先給學生、18至22歲青年施打。若按照指揮中心規劃，國人接種BNT疫苗，時間點會落在9月中旬。

對於外界質疑的BNT疫苗分配大轉彎，讓五十歲以上民眾苦無mRNA疫苗可打，陳時中今天說，這些人也是有機會能打到mRNA疫苗，前提是疫苗要來的快，來的快我們就會安排。

至於外界質疑，疾管署不顧BNT疫苗嚴苛的儲存條件，放行運送商透過攝氏二到八度的方式運送，恐危及疫苗品質。陳時中今也闢謠，指出國際間對BNT疫苗的研究已證實，在二到八度環境中可存放三十一天，因此運送上不會有問題。

陳時中表示，BNT疫苗剛出來的時候，仿單上規定只能在二到八度存放五天，造成接種不易，因此當時才會畫定國內二十二間醫學中心作為施打點，但隨著研究報告越來越多，證實BNT疫苗可存放在二到八度環境中達三十一天，因此就決議下放到基層醫療機構施打。