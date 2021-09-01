【LIVE直播】疫情有新變化？ 柯文哲最新說明｜2021.09.01

中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增6例COVID-19確定病例，分別為1例本土及5例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。該本土確診來自台北，但因疫情趨緩，台北市長柯文哲在例行記者會中宣布台北振興措施，將推數位「熊好券」。

柯文哲指出，今日新增的確診者為過去某位確診者的家人，進行隔離，在解除隔離前篩檢才抓出來，基本上算是一個相當安全的案例，台北市已經很長時間沒有出現社區感染的案例。而今日是開學日，柯文哲表示，今天的車流量明顯上升了，儘管目前很久沒有出現社區感染，但我們還是要很小心，特別是在學校。

北市府說明，將推出的台北熊好券，包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券，共計有5種票券，份數超過100萬份，將全數整合於「台北通(Taipei Pass)」，方便民眾於單一平台進行票券登記，預計9月下旬將開放填寫意願登記後並擇期公開抽獎。

北市府表示，此次台北熊好券是採數位票券模式，民眾只要下載台北通APP即可參加票券抽獎，中獎民眾將會在台北通APP票夾中看到自己獲得的數位票券，只要到台北熊好券合作店家消費點開票券、掃碼店家專屬的活動QRCode，即可線上付券並完成消費折抵。

台北熊好券合作商家鎖定在住宿、零售、餐飲、藝文、體育及市集等受創產業，這些產業家數在台北市境內近10萬家。

台北市長柯文哲表示，北市本次以數位方式辦理這次活動不僅要讓受創店家感受到振興，更要帶領傳統店家體會到「數位轉型」的便利性。

北市府祕書長陳志銘表示，台北熊好券採全程數位化的方式，從意願登記、線上抽籤、系統派券、消費折抵一條龍流程，一步步引導受創產業的店家、傳統市場及夜市加速數位轉型。

他表示，民眾端使用台北通APP、店家端使用熊好券APP，民眾在掃碼完成消費折抵時，店家端可以立即確認收到消費者所折抵的票券，機關則於台北通後台下載各店家接收台北熊好券的清冊，於每周進行結算，並直接將錢匯至店家的帳戶。

柯文哲強調，國家應以最快的速度去適應「新常態」，與其幻想回到過去，不如認真面對現實，協助傳統店家做好轉型工作。他說，台北熊好券是北市實踐的無痛數位轉型工程之一，他特別邀請全台民眾及北市店家共同參與本次活動，齊為振興台北經濟貢獻一份心力。