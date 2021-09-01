首批BNT明清晨到貨、第七輪AZ將開打，誰能先打到疫苗，全台吵翻天。對於未來疫苗購買規劃，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，目前還是力拚第一劑的覆蓋率，不過，第三劑的疫苗我們有在準備、連第四劑也都有在準備了，目前正積極與各大疫苗廠談判。

台灣力拚第一劑的疫苗涵蓋率，面對來勢洶洶的Delta，即便打完兩劑都會出現突破性感染，因此歐美多國也開始規劃打第三劑。對此，陳時中表示，今年的目標是要先拉高第一劑的疫苗覆蓋率，接著當然就會朝第二劑前進，「第三劑的疫苗我們也在準備，連第四劑我們也都先準備了，目前也都在積極與各大疫苗廠談判。」

陳時中表示，疫苗相關規劃，我們開始的比較晚，但現在就是要積極提升疫苗覆蓋率。

近日雖然有不少疫苗抵台，但仍無法滿足所有人的需求，即將到貨的BNT除了要先給12至17歲的青少年先打，18至22歲的民眾也可以優先，讓不少被插隊的人內心超級不平衡。此外，第七輪AZ即將開打，指揮中心宣布加開給在7月19日前登記意願的23至28歲民眾預約打疫苗，也引發各界討論，甚至還有人在PTT痛批，意願登記根本就像在賭博。

面對新冠病毒不斷變種，各國拚提升疫苗覆蓋率，永齡基金會創辦人郭台銘稱BNT原廠將為台保留3千萬劑的額度，陳時中昨卻在記者會上表示，這個數量要考慮，3000萬是多了點，台灣2300萬人口來看，畢竟疫苗不是放了不會壞，也要考慮怎麼打。