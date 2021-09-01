竹南假日之森海濱砂岸發生嚴重崩坍。（謝明俊攝）

竹南假日之森海濱砂岸發生嚴重崩坍，已危及人行木棧道安全。（謝明俊攝）

竹南假日之森海濱砂岸發生嚴重崩坍，已危及人行木棧道安全。（謝明俊攝）

竹南假日之森海濱砂岸發生嚴重崩坍，已危及人行木棧道安全，苗栗縣政府自9月1日起封閉木棧道。（謝明俊攝）

苗栗縣竹南鎮知名海濱遊樂區「假日之森」，因海岸線有突堤效應影響局部海流，造成濱臨沙灘的砂質海岸嚴重崩坍，已嚴重危及人行木棧道安全，棧道基座有淘空崩壞危險，影響遊客及自行車行駛安全，苗栗縣政府自即日起暫行封閉木棧道，並正籌措經費修復步道基座邊坡。

今年2月間，苗栗縣長徐耀昌與新竹市長林志堅才聯手主持動工，將要打通串聯竹市與苗栗間的自行車道，但竹南假日之森海濱沙岸發生嚴重崩坍，並已逼近假日之森的人行木棧道不到1米，直接威脅步道安全。

竹南鎮從龍鳳漁港至中港溪畔，是1道長約3公里的狹長海岸森林，是知名的生態園區，裡面設有自行車及人行用木棧道，其中假日之森一段步道是沿著海濱沙岸懸崖旁設置，由於風景秀麗清幽，已成單車族最喜愛騎乘的路段。

今年春節前，人行木棧道旁沙岸發生嚴重崩坍，懸崖旁生長的林投樹、木麻黃等植被，大量陷落下方沙灘，崩塌處還逼近步道僅僅不到1米，對步道直接形成危害。

熟悉當地地形的衝浪教練東尼表示，假日之森沙岸退縮情況，以最近2年最為明顯嚴重，從龍鳳漁港南堤開始至長青之森交接處長達2公里的海濱沙岸，都可明顯看到崩坍的痕跡，春節前更發生嚴重坍塌，還造成假日之森通往沙灘的通路一度被封閉。

顧慮木棧道道安全有疑慮，苗栗縣政府自9月1日起至12月31日止，將暫時封閉木棧道，建議遊客徒步路線改由既有自行車道，縣府並規畫長期性修復工程，相關單位已有朝二級海岸防護整合規劃，預定在龍鳳漁港北側、青天泉到青草漁港實施養灘定砂、抛石保護工程，減緩海岸侵蝕；另外未來龍鳳漁港進行清淤所產之砂，亦會進行養灘而減緩侵蝕速率。