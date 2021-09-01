各大專院校9月中旬陸續開學，不少大學新鮮人的機車駕照都已到手，但台北市交通警察大隊觀察，開學正是年輕族群事故上升的開端，還將逐月攀升至12月達最高峰，其中有4大因素包含闖紅燈、違反交通號誌等，為此交大自今日至10月31日止，將啟動為期2個月的交安守護專案，加強執法降低違規行為。

據交大統計，北市近3年每月道路交通事故總件數從9月開始攀升，舉例而言，2020年9月1899件、10月2033件、11月2174件、12月2283件。近三年18歲到25歲機車事故件數也從9月起開始攀升，從1000多件飆升到2000多件，事故比例也有逐漸上漲。

交大分析死亡交通事故種類後，發現以行人肇事最多，占52.1％，機車次之，為39.6％，發生地點以路口最多，占67％。行人肇事主因以闖紅燈為主，車輛肇事因素則為搶越行人穿越道、闖紅燈、未依號誌左右轉及超速。

交大表示，執行交安計畫時，將以「年輕騎士」與「高齡行人」作為重點對象，也會利用開學期間，加強校園機車安全宣導，並協請民力及志工團體利用社群軟體推播交安訊息及短片，同時警方將針對上述4大項肇事違規加強執法。

此外，北市交通局也因應事故分析，將18到25歲的年輕族群作為主要防治對象，尤其是19歲、初領駕照的大一新生，同時也發現事故發生後，駕駛人戶籍非本市比例較高，推估這群人因是不熟路況、駕駛經驗不足。

交通局因此力推1人補助1300元的駕訓費用，還可享機車月票、購車禮等優惠，同時函文建議交通部將機車考照制度比照汽車，一律強制上駕訓班，或先行領取學習駕照，課程中也應導入安全、防禦駕駛觀念，上路一段時間後若無違規才能考取正式駕照。