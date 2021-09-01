3D武俠MMO手遊《大俠客》今（1）日推出二週年慶版本，開放全新職業「女刺客」、「女弓手」，增添更多遊戲樂趣。為慶祝二週年並感謝玩家長期支持，官方特別舉辦百萬綁元紅包雨及創角即送300連抽，還有各式活動帶來專屬頭像框、稱號、萌寵、靈騎等眾多虛寶獎勵，與玩家線上同歡！

「女刺客」、「女弓手」全新亮相

本次週年慶的一大亮點就是開放女性職業「刺客」及「弓手」，打造全新精緻的角色外型，提供多種角色任君選擇，滿足玩家個性化的需求。穿梭在夜裡的「女刺客」，擁有靈敏迅捷的身姿，高人一等的武技，急速施展出多次連續斬擊，因刺客出其不意的攻防，非常適合在團體戰近距離攻擊，基本技能「竹影蜃氣」可以隱身到後排擊殺殘血目標，並再次刷新技能，收割能力無敵。「女弓手」箭無虛發，百步穿楊，遠程技能可造成敵方範圍性巨大傷害，玩家不妨來體驗一番快意恩仇的江湖之旅！

全新職業「女刺客」、「女弓手」俏麗登場

上市二週年 眾多福利好康不容錯過

慶祝遊戲上市二週年，官方舉辦一系列福利活動，包括全服每日限時開放「紅包雨活動」，就有機會瓜分百萬綁元獎勵；參加指定活動，即可領取專屬稱號及限定頭像框；新服開放「神寵靈騎」活動，新玩家不用課金，就可以獲得限定靈寵。此外，即日起至9月7日也推出「限時怪物入侵開服活動」，只要擊敗BOSS，就會掉落大量虛寶道具，同時還能獲取積分兌換好禮，趕緊號召親朋好友組隊打王！

限時創角即送300抽 週年福利再加碼

為歡迎新玩家踏入俠客江湖，官方推出限時創角即送300連抽豪禮活動，即日起至9月7日創角的玩家，就有機會得到萌寵、靈騎及各式道具虛寶等大獎，老玩家也能通過「簽到活動」免費領取100連抽，輕鬆獲得珍稀週年慶圖鑑。

限時創角即送300連抽

更多精彩內容請見遊戲內活動介面，歡迎玩家密切關注官方粉絲團，以便接受第一手活動訊息！