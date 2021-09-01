【愛傳媒藺奕專欄】上北藝大進行高級防護衣的捐贈儀式，接待我們的副校長葭儀老師和助教美玲，都是我的好朋友。

拍醫院創立的初衷，原本只是拋磚引玉地希望，日後台灣影視作品在醫療題材的處理上能夠更擬真、劇組的工作更有效率、更有尊嚴，並提升觀眾的視聽享受。

完全沒料到，醫界、醫材和國際大藥廠高度矚目而投入各項資源，疫情期間，藝人賈永婕、大馬歌手黃明志等紛紛挺身而出，ULTITEC德瑞格股份有限公司得知醫療影視作品在疫後的海量需求，決意捐贈大批高級防護衣讓我們給同業調度支配。

第一時間我和葭儀老師聯繫，確認電影系、戲劇系和劇設系的道具需求，這20套高級防護衣，便成為北藝大影視科系防疫道具的第一批生力軍。

我和葭儀老師一起去過中亞烏茲別克，當時甚至遭遇極地氣候，後來的希臘行，丈母娘也一起，女高音出身的她，站在古老露天圓形歌劇場正中央隨興引吭的激昂畫面，至今我仍念念不忘。

希臘人為生活而智慧、為生活而藝術，美學引領生活，這也是北藝大的使命吧。甚至說，美學是一位祖母，不單只是未来主義、而是溫故知新，只有古老的事物能夠告訴我們什麽是美，美學是時間沉澱的結果。

就像出門前，收到知名法式甜點品牌Oui Jennifer Pâtisserie負責人寄來親手烘焙的咖啡豆和甜點，只因我一句「現在我很需要甜點。」這樣人性的善良，正是美，也是我不覺得孤單的一種確認、一種回覆，我要更勇敢。

離去的時候，天陰欲雨，太陽不再大如牛地在半空中兇猛的頂撞我，秋天躲在雲的後面。

再過不久，廣闊的草綠大地就要有些泛黄、瓦色也要轉青了吧，我遠眺關渡平原，內心默問，親愛的丈母娘，如果能從悲傷中落落大方的走出來，那我是不是也是藝術家了？

作者為文學奬得主

照片來源：作者臉書截圖。

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