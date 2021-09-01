【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】為推崇印順導師及證嚴上人對當代佛教的重大貢獻，在慈濟基金會何日生副執行長與加拿大英屬哥倫比亞大學陳金華教授共同發起下，串連普林斯頓大學、哈佛大學、劍橋大學、牛津大學、哥倫比亞大學、英屬哥倫比亞大學、北京大學等七所國際知名大學，九月1日以線上方式聯合舉行了「印證佛學講座」，啟動會議。各國學者一致肯定佛教在台灣的發展，同時也推崇印順導師與證嚴法師推動「人間佛教」為世界所做貢獻。

佛教強調慈悲和利他；這一偉大遺產豐富了全世界人類的文明，也延續到了佛陀圓寂後2000多年的今天。

今天這場會議可說是有史以來，最大規模的世界知名大學共同舉辦的佛學講座，因此慈濟基金會與七所大學特於臺灣時間9月1日晚間九點，舉辦全球線上「印證佛學講座」發布會，共同對外正式宣告此訊息。

講座邀請全球傑出佛教學者，對於當代佛教的思想與實踐進行專題講座。首場擬於2021年9月下旬由劍橋大學主辦，接續七所大學分別依不同佛教議題，各主辦一場，直到隔年3月。

1963年一場殊勝的因緣，證嚴上人在臺北慧日講堂巧遇印順導師，因緣際會皈依於當代人間佛教思想巨擘印順導師座下。此後，證嚴上人以導師慈勉的「為佛教、為眾生」為志，積極入世，推動慈善、醫療、教育、人文四大志業，廣被全球一百二十多個國家地區，實踐佛法生活化與菩薩人間化之理念。

民國初年，當時中國和許多其他亞洲國家都面臨民族和信仰的生存挑戰，佛教的力量還很弱，太虛大師首倡「人生佛教」，印順導師繼起推動「人間佛教」，皆將佛陀的智慧和慈悲從往生世界的追求，轉為現世的運用；這種入世佛教的精神，影響到了證嚴上人，秉持「佛心師志」，將人間菩薩道的理念付諸實踐，通達佛陀的本懷。

今日的發起會議，由靜思精舍德淵師父、慈濟基金會顏博文執行長致詞；美國普林斯頓大學東亞學院院長太史文、哥倫比亞大學東亞語言與文化系佛雷教授等國際知名佛教學者，七校共有十二位代表也與會致詞，共同發布此一講座訊息。期待透過國際佛教學術研討，學習和尋找當代佛教在全球各領域的典範與方向。