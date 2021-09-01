澳洲維多利亞州今天的新增本土病例呈跳躍式成長，州政府準備延長嚴格封鎖措施，以抑制COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變異株蔓延。

維多利亞州（Victoria）封鎖措施原訂明天結束，但有鑑於染疫人數持續上升，州長安德魯斯（Daniel Andrews）已經表示將延長封鎖時間。

維多利亞州今天的單日新增確診人數，從前一天的76人增加到120人。在新增病例中，有56例感染源不明。

維多利亞州官員曾做出承諾，若新增確診人數維持在低點，以及疫苗接種率提升，將放寬部分限制措施。

澳洲廣播公司（ABC）在未說明消息來源的情況下做出報導，維多利亞州部會的首長在徹夜進行的會議中研議，若確診病例沒有大幅升高，可能取消宵禁，並讓遊樂場重新開放。

鄰近維多利亞州、澳洲最大城市雪梨所在地的新南威爾斯州（NSW）儘管已實施超過兩個月的封鎖，同樣仍受Delta變異株蔓延之苦。過去4天中，新南威爾斯州染疫病例已突破1000例。

新南威爾斯州官員表示，想要重拾自由的生活，唯有仰賴更高的疫苗覆蓋率。目前為止，16歲以上的新南威爾斯州州民，有37%已經完整接種疫苗，一旦這個比例能達到70%至80%，就可以放寬一些限制措施。

儘管最近疫情有升溫的情況，澳洲仍得以將染疫人數控制在相對較低的水準，該國迄今有近5萬4000個確診病例，有1008人染疫喪命。

為了提高疫苗供給，那是疫苗施打作業的一大關鍵，澳洲昨天和新加坡達成疫苗交換的協議，很快就會有50萬劑的輝瑞（Pfizer）疫苗送抵澳洲。另外。澳洲政府也緊急向波蘭購買了大約100萬劑疫苗。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1100901