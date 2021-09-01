【愛傳媒左化鵬專欄】2016年，下午，途經新莊中正路，無意間瞥見路旁「美琪香皂」的廣告看板。原來這間舊肥皂工廠仍然䇄立。它侷促在新莊中正路和思源的路口，即新莊通往板橋的高架橋下，四周高樓林立，他的廠房矮舊，看來並不顯眼。

美琪香皂大概已有六七十年的歷史了，讀大學時我經常來往新莊台北，那時，台灣還沒有高速公路，全靠「台一線」打通了台灣西部南北交通的任督二脈，台一線，當時又稱縱貫公路，新莊正位於公路的喉結上，許多傳統產業，多選擇在此沿路設廠，方便貨暢其流，那年頭，沒日沒夜，只見一輛輛貨車，呼嘯奔馳在縱貫公路上。

記憶中，新莊沿路兩旁，有味全，味丹，勤益紡織，金龍牙刷，保力達，養樂多，田邊製藥，翹鬍子仁丹等工廠，「美琪香皂」廠，就位列其中。

自從高速公路開通後，台一線的地位已大不如前，許多工廠都遷移他處，代之而起的是日系連鎖成衣品牌店「優衣酷」，和歐式的大型家具賣場「IKEA」。唯有本土的美琪香皂，不棄不離，力抗群雄，仍選擇在新莊深耕。

印像中，當年這座全台最大的香皂工廠， 產品有美琪、瑪利、瑪潤和彎彎。那時，甚少進口肥皂，美琪香皂獨領風騷。在沒有面膜護膚的年代，美琪出產的一款藥皂，據說，可以保養臉部皮膚，消除青春痘，成為當時青少年男女的最愛。

提到了香皂，不禁想起一段故事。有一位常到中視餐廳找我吃早餐的朋友阿福，閒聊時曾告訴我：「我哥，搬離我家時，還順手牽羊，摸走了一塊瑪利香皂」。

國字臉、八字眉，說話時，左臉頰黑痣一跳一跳的阿福，他口中的「我哥」，指的是他的堂哥，堂哥是南部三級貧戶之子，北上求學時，借宿他家五分埔住宅，同一屋簷下，和他睡上下鋪。

他說：「我哥，讀大學時住我家，吃的，穿的，攏馬是我家供應，畢業後搬離我家，一聲謝字也沒有，連一塊俗俗的香皂都要摸走」。

臺灣俗諺「細漢偷挽瓠，大漢偷牽牛」。這位堂哥一度當律師，後來混得風生水起，混進了凱達格蘭大道的總統府。天上人間，阿福和他的堂哥漸行漸遠，不久之前，因涉及馬來西亞樂利公司彩券佣金案，堂兄弟鬩牆，對簿公堂，鬧得不可開交。阿福後來憤而要將他和堂哥共同持分的官田祖厝上網拍賣，讓居廟堂之上的堂哥，感到顏面無光，下不了台。

命運捉弄人，堂哥春風得意時，堂弟並未隨之雞犬升天，反而如喪家之犬，惶惶不可終日，老是擔心被滅口。他一度被通緝，東躲西藏，後來離鄉背井，遠走高飛，舉家遷往上海避禍。

臨走，將一份堂哥和廠商的簽名密約，當成保命符，臨行密密縫，縫在衣兜裡，留作日後呈堂供証。

風水輪流轉，幾年後，改朝換代，阿福口中摸走香皂的堂哥，涉嫌貪污，成了階下囚。心腹之患己除，再無顧忌。他又大搖大擺回到台灣，先加入「中華民國共產黨」，擔任總書記。不料，半年後 ，卻被黨主席開除，他乾脆自立門戶，另成立了「台灣民主共產黨」，再度撈個總書記當當，過過乾癮。

香皂，可以除去軀殼的骯髒，卻永遠無法滌淨心靈的污穢。

作者為資深媒體人

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